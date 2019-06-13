الترفيه: فتح تحقيق في تجاوزات فعالية ” بروجكت إكس “

عادل الحربي(صدى):

فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقا فورا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الفعالية المقامة (Project X)، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاریخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وأكدت الهيئة حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.