مرآتك كل يوم تحكي لكِ حكاية

مرآتك تعكس لكِ الحقيقه ! نعم بيدك ان تكوني اجمل، وبيدك ان تكوني اقل جمالاً !!

قد تستيقضين كل صباح وامام مرآتك تشاهدين وجهاً جميلاً ، وبشرةً نظرةً وقد تشاهدين وجهاً شاحبً وعيون منتفخه وقد تشعرين انك اكبر سناً مما انتِ عليه و تبدو هذه العلامات مقلقه على صحة البشرة وجمالها قد ينطفئ مع مرور الوقت .

قد تلجئين لماسكات البشرة وقد تفكرين في الخوض في عمليات التجميل وقد تكون هذه العمليات مكلفه !!!

ومن الممكن ان تكون حلاً ولكن ليس في هذا الوقت الا اذا كانت المشاكل جداً كبيره ويتخللها اهمال لبشرتك منذ سنوات فتكون العملية ضرورية. ولكن مهلا قبل الدخول في عمليات التجميل وقبل استخدام اي ماسكات للبشرة يجب عليكِ اولاً معرفة نوع بشرتك وماهي الماسكات الانسب لها ؟ وطرق العنايه الصحيحة

هناك عادات او طرق من الممكن اتباعها وتكون سيئه على البشره لذلك كوني اكثر اهتمام وحذر .

فاليوم اكتب لكِ في هذا المقال خطوات بسيطة لمساج الوجه تمارسينها كل يوم وبنتظام لتعود بشرتك جميله واكثر شباب

وبهذا المساج تتجدد خلايا بشرتك ويتحرك الكولاجين الطبيعي فيها وتختفي التصبغات والتجاعيد .

اتبعي هذا المساج مع الماسكات المناسبه لنوع بشرتك بالاضافه للاكل الصحي واكثري من شرب الماء والاهتمام بتنظيف البشرة وازالة مساحيق التجميل كل ليلة مع النوم الصحي وستكوني اكثر جمالاً واكثر شباباً من قبل شاهدي الخطوات ومارسيها لمدة عشر ثواني لكل تمرين وبشكل يومي ولاحظي الفرق بنفسك.