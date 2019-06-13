تدليك الطفل وتقميطه لإنهاء بكائه المتواصل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وهناك العديد من الأسباب لبكاء طفلك الرضيع، منها الواضحة والغامضة، فتتضمن تلك الأسباب: شعور الرضيع بالجوع أو العطش أو ألم نمو الأسنان أو حالة الحفاضات المتسخة.

كما يبكي الرضيع عندما يشعر بالوحدة أو يريد أن تحمليه للقيام بجولة في أرجاء الغرفة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن بها تهدئة الطفل وتجنب بكائه.

وتتضمن تلك الطرق: أن ينام الطفل على كتفِك الأيسر، أو هزّ الطفل عبر وضع يده على صدره، ثم أن تجعليه ينظر للأرض ثم اجعليه متمددا على صدره بزاوية 45 درجة وهزه.

كما تشمل طرق إسكات الطفل: تقميط الرضيع حيث يتم لف الرضيع بقماشة طويلة لكن عليك الامتناع عن لف الرضع في سن أكثر من شهرين دون مراقبة، لأن الطفل قد ينجح في الدوران تلقائيا.

وتشمل الطرق: التواصل لإنهاء بكاء الرضيع عبر الحديث معه أو الغناء، وكذلك عبر تغيير وضعية نومه، وأيضًا حمل الطفل والمشي به عدة دقائق حتى يخف بكاءه، وحتى يشعر أنه ليس وحيدا، بالإضافة إلى تشغيل إضاءة مناسبة وتدليكه، وتنظيف الأنف والحنجرة لإنهاء بكاء الرضيع.