مودل روز ترفض حضور حفل لكثرة السعوديين فيه.. ومتابعون ” مين سأل عنك أصلا “

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفاشينيستا السعودية مودل روز، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن أعلنت في مقطع فيديو أنها لم تتمكن من حضور حفل تخرج إحدى صديقاتها ، بسبب وجود عدد كبير جداً من السعوديين هناك.

وأضافت روز في الفيديو ، أن الصديقة أرسلت إليها رابطاً لتتمكن من متابعة فعاليات الحفل. وأعربت عن استغرابها عدم قدرتها على الذهاب، مشيرة إلى أنها ضريبة الشهرة.

وأثار هذا موجة غضب كبيرة في أوساط المتابعين، إذ رأى الكثيرون منهم أنها تبالغ في الثقة بنفسها مشيرين إلى أن السعوديين لا يحبون لقاءها كما تعتقد.

وجاء في التعليقات: ” على أساس بيموتون، مرة أشوفها هنا ولا شفت أحد سلم عليها ” و ” الله يهديك على جنون العظمة لي انت فيه مين سأل عنك أصلاً؟ ” و ” عبالها السعوديين ميتين عليها مثلاً. عيب لازم تعتذر ” و ” ضريبة الشهرة! أول مرة نسمع بيها “.