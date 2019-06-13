وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن توفر عدد من الوظائف بمسمى (إمام- مؤذن)، للسعوديين والسعوديات.

وأشارت إلى أن شروط التقديم هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، و حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن محكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين، والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، اجتياز الكشف الطبي، حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، الأولوية لمن لديه شهادة جامعية.

وللتقديم على هذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة المراد العمل بها على البريد الإلكتروني [email protected]، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 24 شوال الجاري.

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