عبدالرحمن بن مساعد: المملكة لا تملك القدس كي تبيعها!
أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن المملكة أكثر دولة تدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على موقفها الثابت تجاه فلسطين وحقوق شعبها كاملة غير مجتزأة.
وقال الأمير عبدالرحمن في هذا الصدد: ” لو كنا مثل الدول الأخرى، لكنا نتحدث عن كل ما أعطينا وقدمنا، ولكننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ” .
وأضاف: ” ولكننا لا نزايد بالشعارات، يمكننا أن نفتتح سفارة في القدس وسفارة إسرائيلية بالرياض، ثم نزاود نحن الآخرين بطرد السفير أو استدعاء سفيرنا مثلما يفعل البعض ” .
واستطرد: “ يقولون إن السعودية باعت القدس، كيف للسعودية أن تبيع القدس؟ ألا يوجد فلسطينيون؟ ألا توجد حكومة فلسطينية ومعارضة وفصائل؟ كيف تبيع السعودية شيئا لا تملكه؟ ” .
وتابع: ” من باعوا القدس هم الذين يزاودون بها ويتخذونها لشعاراتهم، وفي مقدمتهم فيلق القدس الذي لم نسمع يومًا ما أنه دافع عن القدس أو قدم لها شيئًا ”.
ابو علي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 29 دقيقة
بيض الله وجهك كلام في الصميم