عبدالرحمن بن مساعد: المملكة لا تملك القدس كي تبيعها!

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن المملكة أكثر دولة تدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على موقفها الثابت تجاه فلسطين وحقوق شعبها كاملة غير مجتزأة.

وقال الأمير عبدالرحمن في هذا الصدد: ” لو كنا مثل الدول الأخرى، لكنا نتحدث عن كل ما أعطينا وقدمنا، ولكننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ” .

وأضاف: ” ولكننا لا نزايد بالشعارات، يمكننا أن نفتتح سفارة في القدس وسفارة إسرائيلية بالرياض، ثم نزاود نحن الآخرين بطرد السفير أو استدعاء سفيرنا مثلما يفعل البعض ” .

واستطرد: “ يقولون إن السعودية باعت القدس، كيف للسعودية أن تبيع القدس؟ ألا يوجد فلسطينيون؟ ألا توجد حكومة فلسطينية ومعارضة وفصائل؟ كيف تبيع السعودية شيئا لا تملكه؟ ” .

وتابع: ” من باعوا القدس هم الذين يزاودون بها ويتخذونها لشعاراتهم، وفي مقدمتهم فيلق القدس الذي لم نسمع يومًا ما أنه دافع عن القدس أو قدم لها شيئًا ”.