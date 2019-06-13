إغلاق وتحويل طرق.. ” المرور ” يعلن الخطة المرورية لـ موسم جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المرور في محافظة جدة، عن الخطة المرورية لـ موسم جدة، والتي تهدف لدعم نجاح الموسم وإخراجه بالشكل الأمثل، ويرتقي لتطلعات قاطني وزوار المحافظة.

الواجهة البحرية:

أوضحت أنه سيتم إغلاق طريق الواجهة البحرية من (ميدان بلاجيو) جنوباً حتى إشارة النورس، وتحويل الحركة إلى طريق الأمير فيصل بن فهد لاستخدامه كطريق بديل باتجاه الجنوب

منطقة أبحر:

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جنوب ميدان الجمل أمام (منتجع أبحر)، وتحويل حركة السير القادم من الشمال للجنوب للعودة شمالاً واستخدام طريق المدينة كخط بديل

كما سيتم إغلاق وتحويل حركة التقاء طريق الملك عبدالعزيز مع الطريق الساحلي أمام حديقة أبحر، وتحويل حركة السير لطريق الملك عبدالعزيز على خط الخدمات للاتجاه شمالاً إلى ميدان الجمل

مواقف للمركبات:

وأفادت بأنه سيتم تخصيص مواقف كافية للمركبات تستوعب: 12.5 ألف مركبة بـ مدينة الملك عبدالله الرياضية، 3800 مركبة بأبحر، 8500 مركبة بالواجهة البحرية، 2000 مركبة في الحمراء، 10 آلاف مركبة بـ جدة التاريخي.

وأضافت أن الحافلات الترددية ستتولى نقل الزوار من المراكز التجارية إلى مناطق الفعاليات في أي من الوجهات الخمس، فيما تم تمييز كل حافلة بالوجهة الأولى والنهائية لمسارها.