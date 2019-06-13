” الأرصاد ” تحذر من أتربة مثارة على الرياض والمنطقة الشرقية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأكدت ” الأرصاد ” في بيان لها، أن الحالة تتمثل في استمرار الأتربة المثارة مع تدني وشبه انعدان في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل المنطقة الشرقية، وتتضمن ” الإحساء، القطيف والعديد ” ، على أن تستمر حتى 11:55 مساء اليوم.

وأضافت أنها تستمر على منطقة الرياض حتى الساعة 11:55 مساء اليوم، وتتضمن ” الإفلاج، الدلم، الخرج، السليل، حوطة بني تميم، عفيف، ووادي الدواسر “.