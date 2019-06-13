زيدان وإيسكو آخر ضحايا لصوص نجوم كرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

تعرَّض نزلا مدرب ريدال مدريد زين الدين زيدان ولاعبه إيسكو إلى عملية سرقة، خلال وجودهما خارج المنزل.

يأتي ذلك استمرارًا لظاهرة سرقة منازل نجوم كرة القدم في أوروبا، حيث أصبحت إدارة ريال مدريد قلقة جدا ونصحت جميع اللاعبين بتوخي الحذر الشديد في كشف عناوينهم لأي شخص، و عدم نشر صور منازلهم.

يشار إلى أنه في إسبانيا فقط، تعرّض عشرة نجوم، منهم هداف ريال مدريد كريم بنزيمة، وثلاثي برشلونة بيكيه وجوردي ألبا وكيفن بواتينغ، وآخرهم موراتا وزيدان وإيسكو، إلى سرقة منازلهم.