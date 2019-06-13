عادة خطيرة.. احذرِ ربط الشعر أثناء الاستحمام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتمد معظم الفتيات على ربط الشعر أثناء الاستحمام سواء على شكل ذيل حصان أو على شكل شينيون، دون معرفة مدى تأُثير هذه العادة على صحة الشعر.

وأكدت الخبيرة دايك هايدورن مزينة الشعر الأمريكية وفقًا لمجلة Bustle، أن ربط الشعر أثناء الاستحمام يؤدي إلى تلف فروة الرأس وظهور القشرة وتكسر الشعر، لافتة إلى أن ألياف الشعر تكون ضعيفة جدًا عندما تتعرض للماء.

ونصحت “هايدورن” بعدم تسريح الشعر أو لفه أو النوم عليه عندما يكون مبللاً بالماء، موضحة أن الأدوات المستخدمة في ربط الشعر تحدث ضغطًا عليه وتضعفه أكثر.