فنان شهير يكشف عن إصابته بطلقة مسدس أثناء تصويره مشهد في مسلسل

القاهرة(صدى):

كشف الفنان محمد فراج، عن تعرضه للإصابة بطلقه من مسدس في أثناء تصوير بعض المشاهد في مسلسل ” قابيل ” الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال فراج خلال حلوله ضيفا في برنامج ” يحدث في مصر ” عبر قناة MBC مصر، أنه تعرض للإصابة في أحد المشاهد، وذلك أثناء استخدامه لمسدس وخروج طلقة منه، حيث تعرض للإصابة في يده، ولأنه كان مندمجا في التصوير لم يشعر في البداية، وفجأة بدأ في الصراخ ولم يلحظ أي من الموجودين إصابته.

وتابع ، ظللت أصرخ وظن الجميع أن هذا لاندماجي في المشهد، إلى أن انتهى التصوير ليفاجئوا بإصابتي ، موضحا أنه لا زالت الإصابة تترك أثرا في كف يده.