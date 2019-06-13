ضحية جديدة لارتفاع درجة الحرارة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

سجّلت الكويت، اليوم الخميس، ثاني حالة وفاة جراء ارتفاع درجة الحرارة، والتي تجاوزت 50 درجة مئوية.

وتوفي وافد مصري الجنسية؛ إثر إصابته بضربة شمس، حيث تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن وجود جثة في ساخة ترابية بمنطقة المسيلة، وتوجهت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ.

ووجدت الجهات المعنية، جثة شخص يرتدي زي عربي، ويُرجح وفاته منذ مدة، فيما أمرت النيابة العامة بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

يذكر أن مصريًّا كان قد توفي متأثراً بضربة شمس قبل يومين في الكويت التي تشهد موجة شديدة الحرارة .