بالفيديو.. نانسي عجرم تصل المملكة استعدادا لحفلها في ” موسم جدة “

جدة(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى إحياء حفلها الغنائي الأول في المملكة ضمن فعاليات “موسم جدة”، والمقرر إقامتها اليوم الخميس.

ووصلت نانسي عجرم، اليوم الخميس، إلى المملكة؛ استعدادًا لإحاء الحفل الأول لها في “موسم جدة”، الذي يُقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

والتقطت الفنانة الصور التذكارية فور وصولها إلى المملكة وسط تشديدات أمنية حول فندق إقامتها، إذ تُحيي حفلها في الثامنة والنصف مساء اليوم على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.

وتباع تذاكر الحفل الذي يشارك به الفنان وائل جسار أيضًا، في جميع فروع “فيرجين ميجا ستور” بالمملكة، إذ تباع على 4 فئات وهي: الذهبية وقيمتها 750 ريالًا، والفئة الفضية وقيمتها 550 ريالًا، والفئة البرونزية وقيمتها 350 ريالًا، والفئة البلاتينية وقيمتها 1500 ريال.

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