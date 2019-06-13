شاب يهدد بالانتحار للحصول على وظيفة مؤذن

عمان(صدى):

شهد مبنى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ، حالة من الاستنفار الأمني عقب تهديد شاب أردني بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلى موقع في المبني ، للمطالبة بحصوله على وظيفة مؤذن .

وأكد مصدر أمني بالشرطة الأردنية أن رحال الأمن نجحوا في إقناع المواطن بالعدول عن فكرته بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف ، مُشيراً إلى أن الشاب تقدم لوظيفة مؤذن، وكان يهدد بالانتحار للحصول على الوظيفة.

ولقيت الحادثة استغرابًا واستهجانًا في الشارع الأردني، حيث أشار ناشطون إلى أن الأولى بمن يتقدم لوظيفة مؤذن العلم بأن الانتحار من المحرمات الشرعية، وليس التهديد بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف.