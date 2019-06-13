شاب يهدد بالانتحار للحصول على وظيفة مؤذن
شهد مبنى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن ، حالة من الاستنفار الأمني عقب تهديد شاب أردني بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلى موقع في المبني ، للمطالبة بحصوله على وظيفة مؤذن .
وأكد مصدر أمني بالشرطة الأردنية أن رحال الأمن نجحوا في إقناع المواطن بالعدول عن فكرته بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف ، مُشيراً إلى أن الشاب تقدم لوظيفة مؤذن، وكان يهدد بالانتحار للحصول على الوظيفة.
ولقيت الحادثة استغرابًا واستهجانًا في الشارع الأردني، حيث أشار ناشطون إلى أن الأولى بمن يتقدم لوظيفة مؤذن العلم بأن الانتحار من المحرمات الشرعية، وليس التهديد بالانتحار من أعلى مبنى وزارة الأوقاف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75281 ] نشر منذ 5 ساعات
عليه نقص ..
عوافي[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يهديك بس …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6461 ] نشر منذ 1 ساعة
فاهم الدين غلط
العدناني[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا كيف افطر على اذانه ؟