العثور على مفقود الدوادمي ميتا

عادل الحربي(صدى):

عثر فريق من المتطوعين، على جثة مواطن فُقد في ضواحي محافظة الدوادمي.

وتفصيلاً، أعلنت جمعية غوث عن ورود بلاغ عن فقدان مواطن في ضواحي الدوادمي بعد ترجله من السيارة باتجاه الصحراء فس منطقة الرياض.

وانطلقت فرق البحث بالسيارات والطائرات الشراعية، بعد ظهر اليوم الخميس، للبحث عنه، إذ تم العثور عليه ميتاً