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  • نشر : منذ 15 دقيقة
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  • حوادث

العثور على مفقود الدوادمي ميتا

العثور على مفقود الدوادمي ميتا
عادل الحربي(صدى):

عثر فريق من المتطوعين، على جثة مواطن فُقد في ضواحي محافظة الدوادمي.

وتفصيلاً، أعلنت جمعية غوث عن ورود بلاغ عن فقدان مواطن في ضواحي الدوادمي بعد ترجله من السيارة باتجاه الصحراء فس منطقة الرياض.

وانطلقت فرق البحث بالسيارات والطائرات الشراعية، بعد ظهر اليوم الخميس، للبحث عنه، إذ تم العثور عليه ميتاً


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6446 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 2348 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يرحمه …

[ عدد التعليقات: 75280 ] نشر منذ 8 دقائق

رحمه الله واحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

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