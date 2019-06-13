وظائف خالية للجنسين بالمجال الإداري والقانوني في شركة الاتصالات بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمجال الإداري والقانوني، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

ولفتت إلى أن الوظائف المتاحة هي أخصائية المشاريع العامة، وأخصائي المشاريع العامة، وخبير المشاريع العامة، ومُحلل أول المشاريع العامة، وباحث قانوني أول.

وحول شروط الوظائف:أولا.. أخصائية المشاريع العامة (General Project Specialist) (للنساء) بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ثانيا.. أخصائي المشاريع العامة (General Project Specialist) بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال،خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ثالثا.. خبير المشاريع العامة (General Project Professional) بشرط الحصول على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المشروع مع خبرة في تنفيذ المسؤوليات الاستراتيجية في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

رابعا.. مُحلل أول المشاريع العامة (Senior General Project Analyst) (للنساء) بشرط الحصول علي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة المشاريع.

خامسا.. باحث قانوني أول (Senior Legal Researcher) يشترط أن يحصل على درجة الماجستير أو البكالوريوس في القانون أو أي تخصص آخر ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/06/13م من خلال الرابط التالي: هنا