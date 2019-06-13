النيابة تأمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

القاهرة(صدى):

طالبت نيابة التهرب من الضرائب المصرية، اليوم الخميس، الفنان فاروق الفيشاوي ، بسداد 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه.

وعقب امتثال فاروق الفيشاوي لقرار النيابة العامة بحضور للمقر لسداد المبلغ ، أصدرت النيابة قراراً بضبطه واحضاره .

وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات ”أولاد الحلال، و“عفريت القرش“، و“قاتل بلا أجر“، و“حياة شمس الأنصاري“، إضافة إلى دعاية لإحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه.