وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بينبع عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توافر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء من حملة درجة الماجستير أو الدكتوراه، للعمل بدرجة (محاضر، وأستاذ مساعد).

وأوضحت أن الوظائف لحملة الماجستير: محاضر لغة الإنجليزية (English Language) (للنساء)، ومحاضر في إدارة الأعمال – سلسلة التوريد (Business Management – Supply Chain) (للنساء)، ومحاضر في إدارة الأعمال – الموارد البشرية (Business Management – HR) (للنساء)، محاضر في الهندسة الكيميائية (Chemical Engineering)، محاضر إحصاء (Statistics)، محاضر الكيمياء (Chemistry)، محاضر أو محاضرة رياضيات (Mathematics)، محاضر فيزياء (Physics).

وأشارت إلى أن الوظائف لحملة الدكتوراه عبارة عن أستاذة مساعدة في اللغويات أو الترجمة (Linguistics – Translation)، أستاذ مساعد المالية أو الاقتصاد أو المحاسبة (Finance – Economy – Accountin، أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية (English Language)، أستاذ مساعد هندسة الحاسب الآلي – الأمن السيبراني (Computer Engineering – Cyber Security)، أستاذ مساعد – هندسة الحاسب الآلي – النظم الرقمية (Computer Engineering – Digital Systems).

وأبانت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/06/13م، من خلال الرابط التالي: هنا