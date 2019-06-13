بارجة أمريكية في طريقها لموقع الاعتداء على ناقلات النفط

واشنطن(صدى):

أوضح البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب على علم بالهجوم على ناقلات النفط في خليج عُمان، مضيفا: ” نحن على علم بالتقارير عن هجوم على السفن في خليج عمان ونقيّم الوضع “.

ومن جانبها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن بارجة أميركية تابعة للأسطول الخامس في طريقها لموقع الاعتداء على ناقلتي النفط.

يذكر أن الأسطول الخامس الأميركي أعلن أنه تلقى ” نداءي استغاثة ” ، صباح الخميس، من ناقلتي نفط ” تعرضتا لهجوم ” في خليج عُمان.