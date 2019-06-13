إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في تهمة الفيديو الفاضح

القاهرة(صدى):

أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى .

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.