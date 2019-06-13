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بالفيديو.. عائض القرني يفتح النار على الحوثيين بعد استهداف مطار أبها

بالفيديو.. عائض القرني يفتح النار على الحوثيين بعد استهداف مطار أبها
نايف السالم(صدى):

علًق الداعية ، عائض القرني على واقعة استهداف مطار أبها مساء امس الأربعاء والذي تبنته جماعة الحوثي في اليمن .

ونشر “القرني ” فيديو له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قال فيه : شُلّت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم .

وأضاف : سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم .

وتابع: من قلب الرياض العاصمة الحبيبة أقول لمدينتي الحبيبة الجميلة، أبها البهية: سلامات يا أبها سلامات يا وطني النصر لنا والعزة والمجد بإذن الله والموت والعار والدمار للحوثيين أذناب طهران وإيران .

وأضاف بحسه الوطني : إن شاء الله العاقبة للمتقين والنصر لنا.. عاشت السعودية العظمى فوق هام السحب .
كما أنشد شيلته الوطنية قائلاً : لبيك يا سلمان جينا اليوم لعيون الوطن.. أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا بو فهد.. حنا جنود الله بعنا أرواحنا بأغلى ثمن.. في جنة الفردوس موعدنا ويا نعم الوعد .


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