فتاة تتهم شاب متلعثم بانتحال صفة موظف شؤون قانونية لإزعاجها

أبو ظبي(صدى):

اتهمت فتاة إماراتية ، شاب يعاني من التلعثم ، بمحاولة الاحتيال عليها بانتحال صفة موظف شؤون قانونية ، عبر الهاتف ، فيما تنظر محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة الإماراتية في القضية .

وقال محامي الدفاع عن المتهم خلال استماع المحكمة لمرافعته، إن الاتهامات الموجه لموكله كيدية وغير منطقية إذ أنه يعاني من التلعثم وعدم الكلام بشكل طبيعي، مشيرا إلى انتفاء أركان الجريمة وتضارب أقوال المجني عليها في مراحل التحقيق وعدم معقولية وكيفية الاتهامات المسندة لموكله.

وأوضح أنه لا يمكن سرد الواقعة بالكيفية الواردة في أوراق القضية، إذ لا يمكن موكله أن ينتحل صفة موظف شؤون قانونية لأنه لم يطلب من المجني عليها أي مقابل لتأكيد انتحاله تلك الصفة، كما أنه لا يجيد التحدث بشكل طبيعي حتى تفهم المجني عليها ما يقول، وتابع أن موكله قام برفع شكوى لدى مركز الشرطة يتهم فيها المجني عليها بسبه عبر الهاتف كونها لم تفهم كلامه واعتقدت أنه يسبها نتيجة لتلعثمه في الكلام.

وأضاف أنه فور قيام المتهم بتقديم الشكوى قامت المجني عليها برفع دعوى قضائية تتهمه فيها بإزعاجها عبر الهاتف وانتحال صفة موظف شؤون قانونية وتسريب لها أسرار حساسة عن عملها، لافتا إلى أن اتهامات المجني عليها كيدية لأن المتهم لا يعلم مكان عملها.