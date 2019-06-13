سر تواجد محمد صلاح في غرفة منفردة بمعسكر المنتخب المصري

نواف السالم(صدى):

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري عن سر تواجد نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في غرفة منفردة في مقر إقامة معسكر المنتخب المصري الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح الجهاز الفني للمنتخب المصري أن سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده ليس طلبا منه، مردفا: ” عدد لاعبي المنتخب فردي، 23 لاعبا، وكل لاعبين يجلسان في غرفة واحدة، وبما أن صلاح كان آخر الملتحقين بالمجموعة، فخصصت له غرفة لوحده “.

ومن جانبها، قالت مصادر مطلعة إن الأمر ليس لتمييز اللاعب عن زملائه، أو حتى طلبا شخصيا منه، مشيرا إلى أن محمد صلاح كان يرغب في الحصول على أكبر قدر من الراحة بعد موسم شاق خاضه مع فريقه ليفربول.