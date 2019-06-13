هيئة ناقلات النفط تعلن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة ناقلات النفط عن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن بعد تعرض ناقلتين اليوم إلى هجمات .

ووفقاً لوكالة أنباء إيرانية تم انتشال 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان عبر فرق الإنقاذ الإيراني إذ تم الهجوم على السفينتين قرب سواحلها .

وقالت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني .

الجدير بالذكر أن الناقلتين تعرضتا للهجوم في خليج عمان وكانت احدهما ترفع علم جزر مارشال واسمها ” فرنت ألتير ” ، والثانية اسمها ” كوكوكا كاريدجس ” وترفع علم بنما، وكانت متجهة من من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة “ميثانول ” .

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