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  3. هيئة ناقلات النفط تعلن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن

هيئة ناقلات النفط تعلن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن

هيئة ناقلات النفط تعلن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن
عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة ناقلات النفط عن تزايد المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن بعد تعرض ناقلتين اليوم إلى هجمات .

ووفقاً لوكالة أنباء إيرانية تم انتشال 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان عبر فرق الإنقاذ الإيراني إذ تم الهجوم على السفينتين قرب سواحلها .

وقالت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني .

الجدير بالذكر أن الناقلتين تعرضتا للهجوم في خليج عمان وكانت احدهما ترفع علم جزر مارشال واسمها ” فرنت ألتير ” ، والثانية اسمها ” كوكوكا كاريدجس ” وترفع علم بنما، وكانت متجهة من من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة “ميثانول ” .

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