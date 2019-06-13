بالصور.. أول ظهور لـ ” جراند شيروكي 2021 ” أثناء اختباراتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

عقب تقديم شركة السيارات العالمية الجيل الرابع من جراند شيروكي منذ 10 أعوام ، رُصدت جراند شيروكي 2021 مؤخراً أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، حيث ظهرت شبكة التهوية المسحوبة للوراء فوق فتحة الهواء السفلية الكبيرة، مع سقف أكثر سطحية وقاعدة عجلات أطول لتوفير داخلية أكثر رحابة.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى اعتماده على نسخة معدلة من منصة الفا روميو جورجيو، وتكشف الصور بوضوح عن نظام تعليق خلفي مستقل.

خيارات المحرك غير مؤكدة بعد ولكن صرحت جيب بالفعل أن السيارة ستحصل على نسخة هجينة بالقابس، مع تخطيطها لبناء الجيل القادم من جيب شيروكي بـ “مرونة تمهد لمستقبل الموديلات الكهربائية بالكامل”.

جيب أكدت أن السيارة ستحصل على نظام قيادة نصف ذاتية من المستوى الثالث، مع استمرار بنائها في مصنع جيفرسون نورث في ديترويت بفضل استثمار ما يعادل 3.37 مليار ريال فيه العام الماضي، ومن المتوقع بدء إنتاج السيارة في النصف الأول من 2021.