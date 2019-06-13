بالفيديو.. الدكتورة خلود تجهش في البكاء أثناء حديثها عن القتل بالسم 

خالد الظفيري(صدى):

عبرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن حزنها بسبب حملة تسميم ‘‘ كلاب الشوارع ’’ ، حيث هاجمت الجهة التي تقوم بهذا الفعل واصفًة إياهم بأنهم لا يخافون الله.

ودخلت الدكتورة خلود، في نوبة بكاء خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ‘‘ سناب شات ’’ ، مستهجنة وضع البعض ‘‘ السُم ’’ في الأكل للكلاب، وهو ما يؤدي لنفوقها.

وقالت إنها رأت الفيديو الذي يؤذي الكلاب ما أصابها بالاشمئزاز، موضحة: ” حرام عليكم هذه الحيوانات لها حق العيش، حسبي الله ونعم الوكيل “.