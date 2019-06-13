السبب وراء فشل الاندماج بين فيات كرايسلر ورينو 

روما(صدى):

سحبت فيات كرايسلر عرضها بالاندماج مع رينو الأسبوع الماضي، حيث أن رينو لم تكن الخيار الأول للشركة.

ومن جهته، قال بيل فورد رئيس مجلس إدارة فورد في مقابلة أخيرة إنه أجرى محادثات مع سيرجيو مارتشيوني، الرئيس الراحل لفيات كرايسلر، حول اندماج محتمل بين الاثنين.

وبعدما رفضت فورد الفكرة، أوضح بيل فورد: ” كانت لدينا تحدياتنا وظروفنا الخاصة، والاندماج مع شركة أخرى لم يكن ليساعدنا في حل هذه المشاكل، بل سيساهم في إبطائنا ” .

وتوقع فورد استمرار هذا التوجه الذي يساعد في خفض نفقات الإنتاج والتسريع من عمليات التطوير.