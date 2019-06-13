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” الصحة ” تكشف مخاطر التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها

” الصحة ” تكشف مخاطر التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها
عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن التعرض لأشعة الشمس ينجم عنه مخاطر عديدة، داعية لاتخاذ بعض الاجراءات للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس.

ونشرت ” الصحة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، انفوجراف توضح فيه مخاطر التعرض للشمس وطرق الوقاية منها.

وفيما يتعلق بمخاطر التعرض لأشعة الشمس، فقد جاءت كالتالي:

– خطورة الإصابة بسرطان الجلد.
– ظهور تجاعيد بالوجه وتصبغات جلدية.
– ظهور مشاكل بالعين مثل ” الماء الأبيض ” .
– التعرض للحروق.
– جفاف البشرة.

أما عن إجراءات الوقاية، فهي تشمل استخدام واقي الشمس بالإضافة لوضع النظارات الشمسية، بالإضافة لتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.


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