” الصحة ” تكشف مخاطر التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن التعرض لأشعة الشمس ينجم عنه مخاطر عديدة، داعية لاتخاذ بعض الاجراءات للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس.

ونشرت ” الصحة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، انفوجراف توضح فيه مخاطر التعرض للشمس وطرق الوقاية منها.

وفيما يتعلق بمخاطر التعرض لأشعة الشمس، فقد جاءت كالتالي:

– خطورة الإصابة بسرطان الجلد.

– ظهور تجاعيد بالوجه وتصبغات جلدية.

– ظهور مشاكل بالعين مثل ” الماء الأبيض ” .

– التعرض للحروق.

– جفاف البشرة.

أما عن إجراءات الوقاية، فهي تشمل استخدام واقي الشمس بالإضافة لوضع النظارات الشمسية، بالإضافة لتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية.