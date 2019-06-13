المملكة ودولتان عربيتان يسجلون أعلى درجة حرارة في العالم هذا الأسبوع

عادل الحربي(صدى):

في ظل استمرار ارتفاع درجة الحرارة بعدد من الدول العربية ، سجلت المملكة والكويت والعراق أعلى درجات حرارة حول العالم هذا الأسبوع .

ومن المتوقع أن تستمر ظروف الموجة الحارة في ارتفاع في المملكة والكويت والعراق ، والتي تبدأ رسمياً اعتبارًا من 21 يونيو الجاري وستتأثر بها بقية دول الخليج ، حيث بلغت درجة الحرارة في الكويت 63 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، وتلتها العراق بدرجة حرارة بلغت 55.6 درجة مئوية، وثالثاً جاءت المملكة بدرجة حرارة بلغت 55 درجة مئوية.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد الماضي عن حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، بدءاً من يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م).

ودعت الوزارةُ أصحابَ العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يُسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

في حين يستثني القرار عددًا من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة؛ حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها .