انفجار المنصة الإيرانية بسبب خلافات بين العمال الإيرانيين والقطريين

طهران(صدى):

كشفت مصادر أن الإنفجار الذي وقع بالحقل المشترك بين قطر وإيران وقع نتيجة خلافات بين العمال التابعين للمشغل القطري وعمال المنصة الجديدة.

حيث تطورت الخلافات بين العمال الإيرانيين والقطريين لمشاجرات وعنف واعتداء بالآلات الحادة وشغب.

وكان قد تم الإعلان عن تأسيس هذه المنصة من طهران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت أن انفجارا وقع في منصة نفط مشتركة بين إيران وقطر؛ أدى إلى حرائق في منشآت في حقل ” بارس الجنوبي ” دون أن تتضح ملابسات الحادث.

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