إطلاق مبادرة ” نسب التمريض ” لتحسين خدمات القطاع الصحي بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى مبادرة ” نٍسب التمريض ” المعنية بتقديم العدد الملائم من الممرضين والممرضات للمرضى حرصاً على تحسين مستوى الخدمة وراحة المرضى وطاقم التمريض .

وجاء إطلاق الخدمة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني والقطاعات ذات العلاقة .

من جانبه أكد مدير المركز السعودي لسلامة المرضى ” عبد الإله الهوساوي ” على أهمية الخطوة بالقطاع الصحي بالمملكة لتحقيق أعلى نسبة رضا للمرضى بمختلف المستشفيات .