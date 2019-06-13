إطلاق مبادرة ” نسب التمريض ” لتحسين خدمات القطاع الصحي بالمملكة
أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى مبادرة ” نٍسب التمريض ” المعنية بتقديم العدد الملائم من الممرضين والممرضات للمرضى حرصاً على تحسين مستوى الخدمة وراحة المرضى وطاقم التمريض .
وجاء إطلاق الخدمة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني والقطاعات ذات العلاقة .
من جانبه أكد مدير المركز السعودي لسلامة المرضى ” عبد الإله الهوساوي ” على أهمية الخطوة بالقطاع الصحي بالمملكة لتحقيق أعلى نسبة رضا للمرضى بمختلف المستشفيات .
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