صفقة ميندي ترفع أسهم ليون في البورصة 

طلال الغامدي(صدى):

رفعت أسهم مجموعة أولمبيك ليون بعد صفقة بيع اللاعب فيرلان ميندي إلى ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مقابل 48 مليون يورو.

وبحسب المعلومات الواردة فإن أسهم ليون ارتفعت بنسبة 1 في المئة في جلسة تداول صباحية، كما سيدفع ريال مدريد مبدئيًّا 48 مليون يورو إضافة إلى خمسة ملايين أخرى محتملة في صورة حوافز مالية.

وكان العملاق الإٍسباني أنفق في انتقالات الصيف الحالية ما يقدر بنحو 300 مليون يورو في محاولة لتعويض موسم 2018-2019 الذي أنهاه دون تحقيق أي بطولة كبرى واستعان فيه بجهود ثلاثة مدربين.