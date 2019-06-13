بالصور.. فتاة من أصول عربية تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين

مانيلا(صدى):

توجت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى ” غازيني كريستيانا غانادوس ” بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019؛ وذلك بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.

وعن أصول ” غازيني ” العربية، فهي تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه، لكنها عبرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

ومن جانبها، عبرت ” غانادوس ” عن فخرها بأصولها العربية، كما اختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل الماضي.

و ” غازيني ” عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عامآ ومن مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي.

حيث بدأت مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخرجت من جامعة ” سان خوسيه – ريكوليتوس ” وتخصصت في السياحة.