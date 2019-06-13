مرشح المعارضة في إسطنبول يكشر عن أنيابه  لحزب أردوغان 

أنقرة(صدى):

أكد مرشح الحزب الجمهوري المعارض في انتخابات الإعادة ببلدية إسطنبول، أنه وقف التبذير الذي يمارسه الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووعد مرشح المعارضة التركية لانتخابات إسطنبول أكرم إمام أوغلو أمام أنصاره بإنهاء “التعصب الحزبي” الذي يقول إنه منتشر في بلدية المدينة؛ بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان ممسكاً لسنوات طويلة بأمرها، مع تأكيده على توفير فرص عمل للجميع.

ولفت مرشح المعارضة التركية إلى إهدار الأموال في البلدية، التي ترأسها في فترةٍ ما أردوغان، موضحا أنه سينهي هذا الأمر في حال فوزه.