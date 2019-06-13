الصائغ: الأهلي في طريقه لتوقيع عقد رعاية بقيمة 80 مليونا 

ماجد محمد(صدى):

أشار المهندس أحمد الصائغ المرشح الوحيد لكرسي رئاسة النادي الأهلي، إلى قرب النادي من توقيع عقد رعاية بقيمة 80 مليونا.

وأثنى الصائغ على دعم الأمير منصور بن مشعل رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي، قائلا: ” الأمير منصور داعم وعاشق للكيان وهو الآن يقوم بعمل جبار لإعادة الفريق لوضعه الطبيعي ” .

وأوضح أن العمل للموسم الجديد بدأ من وقت مبكر وأن الأمير منصور بن مشعل يقوم بمجهودات جبارة لإنهاء ملف المدرب واللاعبين الأجانب قبل انطلاق معسكر الفريق، مؤكدا على عدم التفريط في أي من نجوم الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، وأن إدارة النادي ملتزمة بجميع العقود المبرمة مع اللاعبين وكافة الجهات، وستحافظ على جميع مكتسبات الموسم الماضي من أجل إسعاد جماهير الأهلي.