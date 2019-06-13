بالفيديو.. طفل يُسًمن نفسه 20 كجم للتبرع لوالده المريض بجزء من نخاعه الشوكي
من المعروف أن الآباء يضحون دائماً من أجل ابنائهم ، إلا ان طفل صيني يبلغ من العمر 11 عام ضرب مثل للتضحية ، إذ قرر إجراء عملية جراحية للتبرع بجزء من نخاعه الشوكي لوالده المريض بسرطان الدم .
ولم يكتفي الطفل بذلك حيث عمد إلى زيادة وزنه 20 كيلو جرام في بضعة أيام من خلال تناول 5 وجبات غنية بالدهون والكيلوجرامات ليقفز وزنه من 30 كجم إلى 50 كجم حسب تعليمات الأطباء .
ووثق مقطع فيديو مشاهد الطفل الذي بدا يؤدي مهمة خلال تناوله للطعام استعداداً لإجراء الجراحة الدقيقة التي تتطلب وزن معين ليتحملها جسده الهزيل .
وقال الطفل : أنقذ والدي أولاً ثم أفقد وزني لاحقاً ، لينال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6439 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75258 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان الله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6439 ] نشر منذ 9 دقائق
عفوا
عوافي[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 5 دقائق
طفل بار بوالده …