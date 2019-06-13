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  3. بالفيديو.. طفل يُسًمن نفسه 20 كجم للتبرع لوالده المريض بجزء من نخاعه الشوكي

بالفيديو.. طفل يُسًمن نفسه 20 كجم للتبرع لوالده المريض بجزء من نخاعه الشوكي

بالفيديو.. طفل يُسًمن نفسه 20 كجم للتبرع لوالده المريض بجزء من نخاعه الشوكي
بكين(صدى):

من المعروف أن الآباء يضحون دائماً من أجل ابنائهم ، إلا ان طفل صيني يبلغ من العمر 11 عام ضرب مثل للتضحية ، إذ قرر إجراء عملية جراحية للتبرع بجزء من نخاعه الشوكي لوالده المريض بسرطان الدم .

ولم يكتفي الطفل بذلك حيث عمد إلى زيادة وزنه 20 كيلو جرام في بضعة أيام من خلال تناول 5 وجبات غنية بالدهون والكيلوجرامات ليقفز وزنه من 30 كجم إلى 50 كجم حسب تعليمات الأطباء .

ووثق مقطع فيديو مشاهد الطفل الذي بدا يؤدي مهمة خلال تناوله للطعام استعداداً لإجراء الجراحة الدقيقة التي تتطلب وزن معين ليتحملها جسده الهزيل .

وقال الطفل : أنقذ والدي أولاً ثم أفقد وزني لاحقاً ، لينال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 5 دقائق

طفل بار بوالده …

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