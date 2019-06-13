بالفيديو.. طفل يُسًمن نفسه 20 كجم للتبرع لوالده المريض بجزء من نخاعه الشوكي

بكين(صدى):

من المعروف أن الآباء يضحون دائماً من أجل ابنائهم ، إلا ان طفل صيني يبلغ من العمر 11 عام ضرب مثل للتضحية ، إذ قرر إجراء عملية جراحية للتبرع بجزء من نخاعه الشوكي لوالده المريض بسرطان الدم .

ولم يكتفي الطفل بذلك حيث عمد إلى زيادة وزنه 20 كيلو جرام في بضعة أيام من خلال تناول 5 وجبات غنية بالدهون والكيلوجرامات ليقفز وزنه من 30 كجم إلى 50 كجم حسب تعليمات الأطباء .

ووثق مقطع فيديو مشاهد الطفل الذي بدا يؤدي مهمة خلال تناوله للطعام استعداداً لإجراء الجراحة الدقيقة التي تتطلب وزن معين ليتحملها جسده الهزيل .

وقال الطفل : أنقذ والدي أولاً ثم أفقد وزني لاحقاً ، لينال إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .