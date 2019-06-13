فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي بوكالة الأحوال المدنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة ” جندي أول و جندي ” .

وأوضحت أن المهمة الوظيفية تتمثل في القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة، وأن تتوافر في المتقدمة الشروط التالية:

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأشارت الإدارة إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحآ، وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة ” أبشر – التوظيف ” ، من خلال الرابط التالي:هنا.