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جون سينا يشارك النجم دواين جونسون في أشهر أفلام الحركة والإثارة

جون سينا يشارك النجم دواين جونسون في أشهر أفلام الحركة والإثارة
واشنطن(صدى):

يشارك النجم والمصارع الأمريكي جون سينا النجم دواين جونسون المعروف بالصخرة ” the rock ” في الجزء المقبل من فيلم الحركة والإثارة الشهير ” فاست أند فيوريس” .

وأعرب جون سينا عن سعادته بالدور قائلاً : هناك طرق لا حصر لها لوصف مدى اعتزازي بحصولي على تلك الفرصة وما ستحققه من بصمة واضحة في مسيرتي .

وتابع : أولاً قبل كل شيء، أنا من هواة قيادة السيارات ، وهو أهم ما يميز سلسلة أفلام “السرعة والغضب” التي تعتمد على المطارده .

كما أكد ان الفيلم سيكسبه العديد من المهارات ، مشيداً بقدرته على الإبداع دون ملل رغم تعدد اجزاءه .

وسيقوم جون سينا بدور المحقق “بابلو” امام لفان ديزل في الجزء الجديد بدلاً من دواين جونسون، حيث سيتم إطلاق النار عليه ويسعي للإنتقام فيما بعد من تورينو وأصدقائه.


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