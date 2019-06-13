” ترامب ” يبلغ الكونجرس بإرسال جنود لمحاربة الإرهاب في اليمن

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة رسمية للكونجرس للإبلاغ عن عزمه نشر عدد محدود من الجنود الأميركيين في اليمن لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش .

وجاء في نص الرسالة : لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان .

وذكر ” ترامب ” الغارات التي نفذها القوات الأمريكية على عملاء تنظيم القاعدة في اليمن ومنشآتها، مشيراً إلى دعم العمليات التي تقودها الإمارات واليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب وفقاً للرسالة .

واقترح قائلاً : القوات المسلحة الأميركية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن .