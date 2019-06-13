وصفات منزلية فعالة للتخلص من نزلات البرد في الصيف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر نزلات البرد في الصيف أشد قسوة وتأثير عن الإصابة بها في الشتاء خاصة ًمع سهولة إنتشار العدوى بسبب ميكروبات الحرارة المرتفعة .

وفي هذا السياق نستعرض أهم الوصفات الفًعالة لعلاج نزلات البرد :

1- شاي الكركم : من أقوى المشروبات لتقوية الجهاز المناعي من خلال إضافة نصف ملعقة كركم إلى كوب حليب دافئ مع قليل من الفلفل الأسود لسرعة الإمتصاص ، ويُشرب مرتين في اليوم .

2- مشروب الليمون والعسل والزنجبيل : فقط ملعقتين عسل ابيض مع ملعقة من عصير الليمون ورشة من الزنجبيل .

3- محلول ملح دافئ : قم بغلي الماء المالح واتركه يبرد ثم ضع قطرات في انفك لتنظيفه والتخلص من مشكلة الإنسداد .

4- اضف اوراق النعناع او زيت المنثول للماء واغليه ثم استنشق البخار الناتج عه .

5- مشروب خل التفاح : من خلال خلط ملعقة خل مع نصف ملعقة ملح في كوب ماء دافئ للتخلص من الجراثيم .