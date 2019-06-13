وصفات منزلية فعالة للتخلص من نزلات البرد في الصيف
تعتبر نزلات البرد في الصيف أشد قسوة وتأثير عن الإصابة بها في الشتاء خاصة ًمع سهولة إنتشار العدوى بسبب ميكروبات الحرارة المرتفعة .
وفي هذا السياق نستعرض أهم الوصفات الفًعالة لعلاج نزلات البرد :
1- شاي الكركم : من أقوى المشروبات لتقوية الجهاز المناعي من خلال إضافة نصف ملعقة كركم إلى كوب حليب دافئ مع قليل من الفلفل الأسود لسرعة الإمتصاص ، ويُشرب مرتين في اليوم .
2- مشروب الليمون والعسل والزنجبيل : فقط ملعقتين عسل ابيض مع ملعقة من عصير الليمون ورشة من الزنجبيل .
3- محلول ملح دافئ : قم بغلي الماء المالح واتركه يبرد ثم ضع قطرات في انفك لتنظيفه والتخلص من مشكلة الإنسداد .
4- اضف اوراق النعناع او زيت المنثول للماء واغليه ثم استنشق البخار الناتج عه .
5- مشروب خل التفاح : من خلال خلط ملعقة خل مع نصف ملعقة ملح في كوب ماء دافئ للتخلص من الجراثيم .
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