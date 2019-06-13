” واتساب ” تتخذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين بسبب رسائلهم الكثيرة

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” واتساب ” أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين الذين يرسلون رسائل كثيرة، مشيرة إلى أن ذلك يُعد سوء استخدام ينتهك شروط الخدمة الخاصة بالتطبيق.

وعن التفاصيل، أوضح ” واتساب ” أنه بدءً من السابع من ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة ” المخالفين ” لقوانين الشركة.

وعن هدف الحملة، فهي تهدف لمعاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ ” السبام ” ، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.

ويأتي ذلك بسبب استغلال شركات الإعلانات أسلوب ” SPAM ” لأرسال مجموعة كبيرة من الرسائل، التي تستهدف مستخدمين معينين بهدف الترويج لمنتوجاتها.

حيث ستحظر ” واتساب ” رسائل ” السبام ” ومنع مرسلها من استخدام التطبيق مرة أخرى، إلا أن التحديث الجديد يكشف أن ” المخالفين ” سيتعرضون لعقوبات قانونية، لا تُعرف تفاصيلها بعد.