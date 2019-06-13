” هازارد ” يجهز مفاجأة لإسعاد جماهير ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد القادم من تشيلسي، يجهز مفاجأة لجماهير ريال مدريد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي خلال تقديمه لاعبآ جديدآ للفريق الملكي.

وعن تفاصيل المفاجأة، كشفت التقارير أن ” هازارد ” يحاول تعلم بعض الكلمات باللغة الإسبانية للتحدث بها خلال المؤتمر الصحفي أمام جماهير الملكي؛ وذلك من أجل إسعادهم.

وعن كيفية تعلمه اللغة، فسوف يستغل ” هازارد ” وجوده مع مواطنه الحارس تيبو كورتوا في معسكر منتخب بلجيكا؛ وذلك من أجل تعلم اللغة بسهولة عن طريقه.

حيث يتحدث كورتوا باللغة الإسبانية بطلاقة بعد قضائه فترة أولى في مدريد عندما كان يلعب مع أتلتيكو، وعاد إلى العاصمة الإسبانية من جديد عبر بوابة ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميآ عن تعاقده مع النجم البلجيكي بعقد لمدة خمس سنوات، والذب يحصل ” هازارد ” بموجبه على 15 مليون يورو راتبآ سنويآ.