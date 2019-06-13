بعد صيام شهرين.. فتاة تعود للطعام والشراب بعد عملية ناجحة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فتاة من العودة مجددًا للطعام وشرب الماء بعد انقطاعها عنهما لمدة شهرين لأسباب طبية، حيث نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة من إجراء العملية لها.

وعن التفاصيل، خضعت الفتاة للحمية والعقاقير الطبية والجراحة لكنها لم تُجد نفعًا، وجرى تحويلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وتقرر إجراء العملية بدون جراحة عن طريق الأشعة التداخلية.

حيث نجح الفريق الطبي في وقف تسرب السائل اللمفاوي تدريجياً، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت لمنزلها بعدما تمكنت من تناول الطعام والشراب لأول مرة منذ شهرين.