صور أولية لناقلة النفط التي تعرضت للهجوم في خليج عمان

مسقط(صدى):

نشرت وسائل إعلام عالمية، الصور الأولى لإحدى ناقلتي النفط المحترقة في خليج عمان، التي تعرضت لهجوم صباح اليوم الخميس.

وأوضحت في تفاصيل أولية أن السفينة تعرضت لإصابات سطحية أدت لاشتعال النيران فيها ما تطلب إخلاء العاملين من على متنها.

وأضافت أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها ”فرنت ألتير“، بينما الناقلة الثانية اسمها ”كوكوكا كاريدجس“ وترفع علم بنما، وكانت السفينة ”كوكوكا كاريدجس“في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ”ميثانول“.