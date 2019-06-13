بالفيديو.. رجل أمن يُلبس حذائه لمعتمرة مسنة تائهة ويسير حافيا لإرشادها لوجهتها
كشف مقطع فيديو عن موقف إنساني لرجل أمن ألبس حذاءه لمعتمرة مسنة وجدها تائهة وحافية القدمين في منطقة قريبة من المسجد الحرام .
وأظهر مقطع الفيديو رجل الأمن وهو يسير بجانب المعتمرة مرتدياً فقط جوربه في ظل الحرارة المرتفعة ، ممسكاً بيدها على الرصيف لإيصالها لوجهتها او مقر إرشاد التائهين .
وعبر عدد من النشطاء عن تقديرهم لموقف رجل الأمن الغير مستغرب على تضحياتهم وخدمتهم لزوار بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يعطيه العافيه