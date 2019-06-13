بالفيديو.. رجل أمن يُلبس حذائه لمعتمرة مسنة تائهة ويسير حافيا لإرشادها لوجهتها

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن موقف إنساني لرجل أمن ألبس حذاءه لمعتمرة مسنة وجدها تائهة وحافية القدمين في منطقة قريبة من المسجد الحرام .

وأظهر مقطع الفيديو رجل الأمن وهو يسير بجانب المعتمرة مرتدياً فقط جوربه في ظل الحرارة المرتفعة ، ممسكاً بيدها على الرصيف لإيصالها لوجهتها او مقر إرشاد التائهين .

وعبر عدد من النشطاء عن تقديرهم لموقف رجل الأمن الغير مستغرب على تضحياتهم وخدمتهم لزوار بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات .