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بالفيديو.. رجل أمن يُلبس حذائه لمعتمرة مسنة تائهة ويسير حافيا لإرشادها لوجهتها

بالفيديو.. رجل أمن يُلبس حذائه لمعتمرة مسنة تائهة ويسير حافيا لإرشادها لوجهتها
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن موقف إنساني لرجل أمن ألبس حذاءه لمعتمرة مسنة وجدها تائهة وحافية القدمين في منطقة قريبة من المسجد الحرام .

وأظهر مقطع الفيديو رجل الأمن وهو يسير بجانب المعتمرة مرتدياً فقط جوربه في ظل الحرارة المرتفعة ، ممسكاً بيدها على الرصيف لإيصالها لوجهتها او مقر إرشاد التائهين .

وعبر عدد من النشطاء عن تقديرهم لموقف رجل الأمن الغير مستغرب على تضحياتهم وخدمتهم لزوار بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يعطيه العافيه

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