بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عمالة بصامطة ورجل أمن يتدخل ويطلق النار لفض الاشتباك
شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان مضاربة جماعية بين أفراد من الجنسية اليمنية كادت ن تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الشرطة .
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباك عنيف بين يمنيين ، فيما تدخلت سيارة الشررطة على الفور ، وبينما استمرت بعض المناوشات إضطر رجل أمن إلى إطلاق النار لفضها ، وتم إنهاء الإشتباك دون ضحايا او إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يهديهم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2860 ] نشر منذ 12 دقيقة
حملوهم كل ابوهم في باص وذلفوهم الشبك
ناقصينهم ذول الغجر