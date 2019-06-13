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  3. بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عمالة بصامطة ورجل أمن يتدخل ويطلق النار لفض الاشتباك

بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عمالة بصامطة ورجل أمن يتدخل ويطلق النار لفض الاشتباك

بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عمالة بصامطة ورجل أمن يتدخل ويطلق النار لفض الاشتباك
تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان مضاربة جماعية بين أفراد من الجنسية اليمنية كادت ن تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الشرطة .

وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباك عنيف بين يمنيين ، فيما تدخلت سيارة الشررطة على الفور ، وبينما استمرت بعض المناوشات إضطر رجل أمن إلى إطلاق النار لفضها ، وتم إنهاء الإشتباك دون ضحايا او إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله يهديهم

[ عدد التعليقات: 2860 ] نشر منذ 12 دقيقة

حملوهم كل ابوهم في باص وذلفوهم الشبك
ناقصينهم ذول الغجر

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