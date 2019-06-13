بالفيديو.. مضاربة جماعية بين عمالة بصامطة ورجل أمن يتدخل ويطلق النار لفض الاشتباك

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة صامطة بمنطقة جازان مضاربة جماعية بين أفراد من الجنسية اليمنية كادت ن تتحول إلى كارثة لولا تدخل رجال الشرطة .

وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباك عنيف بين يمنيين ، فيما تدخلت سيارة الشررطة على الفور ، وبينما استمرت بعض المناوشات إضطر رجل أمن إلى إطلاق النار لفضها ، وتم إنهاء الإشتباك دون ضحايا او إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية .