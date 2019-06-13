اعتماد المسار الإلكتروني لحجز 94% من حصص الحجاج

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الحج والعمرة باعتماد المسار الإلكتروني لحجز 94% من حصص شركات ومؤسسات حجاج الداخل للمواطنين والمقيمين.

كما حددت الوزارة 20 من شوال الجاري كموعد مبدئي لتسليم مخيمات مشعر منى ميدانيًا لكافة الشركات والمؤسسات؛ وذلك تمهيدًا للبدء في تجهيزها قبل وقت كاف من دخول موسم الحج.

كما أعطت الوزارة للشركات والمؤسسات السماح لتسجيل ما نسبته 6% من الحجاج باختيارها؛ شرط أن يتم إدخال بيانات الحجاج من خلال برنامج ” المخاع ” ، بما في ذلك هوية الحاج ورقم هاتفه الجوال.

ويجب أن يتلقى الحاج رسالة تأكيد من بوابة المسار الإلكتروني ثم دخول الحاج على البوابة واستكمال الحجز، ودفع القيمة من قبل الحاج نفسه.