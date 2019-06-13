” جوجل ” تفاجئ الجميع وتنشر أول صورة لهاتف ” بيكسل 4 ” الجديد

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” جوجل ” الأمريكية العملاقة عن هاتفها الجديد المرتقب ” بيكسل 4 ” ، إذ فاجأت عملائها بنشر أول صورة خلفية له .

وعلقت ” جوجل ” على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” قائلة : بما أن هناك بعض الاهتمام بالهاتف الجديد، هذه أول صورة للجهاز.. انتظروا حتى تتعرفوا على مميزاته .

ووفقاً لموقع “إينغادجيت” التقني فإن “جوجل ” لجأت لهذه الخطوة حتى تضع حدًّا للتسريبات والشائعات الكثيرة التي رافقت هذا الهاتف .

وأظهرت الصورة شكل الكاميرا الخلفية التي تبدو على شكل مربع ثلاثي العدسات، بشكل مشابه لتصميم “آيفون XI” القادم .

ويشير موقع “تيك أدفايسر” إلى أن هاتف جوجل الجديد يتمتع بنظام “Android 10 Q” للخصوصية والأمان .

ويتوقف سعر الهاتف المنتظر طرحه في اكتوبر المقبل على مدى دعمه لشبكة الجيل الخامس إذ يُتوقع ان يتراوح بين 1100 و1260 دولار على أن يتم .