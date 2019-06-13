” ساما ” توجه البنوك بإتاحة تمديد ساعات عمل فروعها بأماكن تجمع الحجاج

علي القحطاني(صدى):

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” بتوجيه البنوك بإتاحة تمديد ساعات عمل فروعها، وذلك في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام.

وعن التفاصيل، أصدرت ” ساما ” بيان أوضحت فيه أنها حددت ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف.

وتشمل هذه الضوابط أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية على أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي.

كما تتضمن الضوابط توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة.

وأكدت على أنه لا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.