انفجاران كبيران استهدفا ناقلتي نفط بمياه بحر عمان
أفادت وسائل إعلام عن مصادر عمانية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان صباح اليوم الخميس.
وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.
كما أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية تحذيرًا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.
تجدر الإشارة إلى أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 3 ساعات
وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.اكيد طهران وراء اطلاق الطوربيدات علي ناقلتي النفط العملاقة صدقوني لو ان هذه الناقلات امريكية او اوربية لاتتنظر وشنطن وحلفائها استصدار قرار يدين ايران هناك قوات امريكية كبيرة في الخليج العربي اتوقع ان الرد سوف يكون مزلزل لطهران رغم ان مجلس الامن سوف تصدر قرار فوري بادنة طهران لاكن حادثة تخريب النقلات في ميناء الفجيرة والهجوم بالطائرات المسيرة علي محطتي التكرير في السعودية لم يتحرك مجلس الامن لاصدار قرار ادانة دولية ضد طهران
مساعد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان يارب العالمين اللهم وانصر جنودنا البواسل وثبت أقدامهم وسدد رميهم وعجل بنصرهم واحفظ اللهم ولاة أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية وبلادنا وبلاد المسلمين يارب العالمين
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6430 ] نشر منذ 3 ساعات
ايران لها 40 سنه تعبث بامن المنطقه اسال الله ان يدمرها ويفك الناس شرها
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 ساعات
اخبار مفزعة ربنا يحمينا من يريد بنا الشر
فيصل[ عدد التعليقات: 602 ] نشر منذ 3 ساعات
والله لامزلزل ولا مبركن
يابو خالد
المثل يقول الي ما ياكل بيده مايشبع
الي مايحمي نفسة لاينتظر احد
والسلام
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 56 دقيقة
من امن العقاب اساء الادب ….. اذا كانت باخرتان سعوديتان فالرد على الباخرة الراسية في مياه البحر الأحمر واللتي تم استضافة احد طاقمها للعلاج في مستشفى جازان …. مع الأسف….
تم ضرب الرياض بعدة صواريخ والطايف ومحاولات ضرب مكة المكرمة وعفيف والدوادمي وعسير ونجران وجازان وباخرتان نقل نفط بالخليج وغيرها ….
ماذا عملنا وماذا نحن عاملون والى متى ونحن ساكتون وننشد هيئة الأمم المحتدية وليست المتحدة .. والضمير العالمي اللذي مات من سنين …..؟
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 50 دقيقة
قالها أبو فيصل رحمة الله علية جلالة الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله واسكنه فسيح جنات… قال نشرب المصايب شربنا للفناجيل في قصيدة له مشهورة ….وكذلك المثل القايل …. الطير مايشبع الا من مخلابه ..
ما احد بواقف معنا ولا ناصرنا لامن قريب ولا من بعيد …ولنفهم
مغرد[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 12 دقيقة
الا ن قطر تبرئ ايران من هذا العمل الله انهم اشد اعدا دل الخليج صا فين بجنب الفرس