انفجاران كبيران استهدفا ناقلتي نفط بمياه بحر عمان

مسقط(صدى):

أفادت وسائل إعلام عن مصادر عمانية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

كما أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية تحذيرًا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.